С отцом не повезло: гляньте, какой выросла старшая дочь Кевина Костнера (фото)

Кевин Костнер успевал не только сниматься в кино, но и воспитывать своих семерых детей. Впервые актер стал отцом в далеком 1984-м. Первая жена Синтия Силва подарила ему дочь Энни.

Старшая наследница артиста выросла настоящей красоткой: от своих родителей она унаследовала все самое лучшее. К слову, Энни решила пойти по стопам отца. Знаменитость вполне могла стать профессиональной спортсменкой, но отдала предпочтение кинематографу.

Вот только повторить успех родителя так и не смогла. Фильмография Энни насчитывает около 11 проектов. Ярких ролей звездная наследница так и не сыграла, в чем многие винят Костнера.

Нет никаких сомнений в том, что он мог помочь Энни закрепить свои позиции в кинематографе. Однако звезда Голливуда не посчитал нужным продвигать собственную дочь, в результате чего ей пришлось забыть о мечте стать популярной актрисой. Тогда знаменитость решила посвятить себя семье. Известно, что в 2016 году она вышла замуж.