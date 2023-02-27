С отца отксерокопировали: гляньте, от какого красавца Лера Кудрявцева родила сына

Группа «Ласковый май» славилась не только своими популярными хитами, но и участниками, которые были кумирами миллионов. Кроме вокалиста внимание поклонниц привлекал и высокий статный барабанщик с мужественными чертами лица.

Им был Сергей Ленюк. Но, к несчастью фанаток, его сердце оказалось занято. У музыканта был бурный роман с Лерой Кудрявцевой. Многие приближенные к паре были против этого союза, поэтому влюбленным пришлось сыграть свадьбу втайне от всех.

Чуть позже родился сын Жан. Впрочем, появление ребенка не сплотило молодых родителей. Как пишет Дзен канал «Звезды сегодня », всего через два года они подали на развод.

Сейчас сыну знаменитой пары уже чуть больше 30 лет, и можно смело утверждать, что он, как и его отец, пользуется популярностью у женщин. Жан стал высоким кареглазым брюнетом с широкими плечами и доброй улыбкой. А в сочетании с достойным воспитанием это производит на женщин невероятный эффект.