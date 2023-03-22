С отца отксерокопировали: гляньте, какой выросла дочь покойного Владимира Турчинского

В нулевых Владимир Турчинский был невероятно популярен. Новость о гибели шоумена, которому было всего 46 лет, прогремела как гром среди ясного неба. У звезды осталось двое детей — сын Илья и дочь Ксения.

Илья потерял отца, будучи уже достаточно взрослым — звездному наследнику было 23 года. А вот Ксения столкнулась со страшной трагедией совсем маленькой — ей было всего 10 лет. Со временем она сумела взять себя в руки и оправиться от горькой утраты.

Сегодня дочери Турчинского 23 года. Она активно ведет социальные сети, публикуя свои фотографии. Глядя на снимки звездной наследницы, интернет-пользователи поражаются тому, как сильно она похожа на своего покойного папу.

Ксения уже начала самостоятельную жизнь. Она съехала от своей мамы Ирины Турчинской и зарабатывает тем, что занимается видеопродакшеном.