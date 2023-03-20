С отца отксерокопировали: гляньте, какой выросла дочь Аршавина от лишившейся носа жены

Андрей Аршавин не поддерживает отношения со своей бывшей женой Алисой Казьминой и их общей дочерью Есенией. Звездная наследница живет с матерью, состояние здоровья которой оставляет желать лучшего.

Журналистка заявила, что страдает от аутоиммунного заболевания, из-за которого почти полностью лишилась носа. Около года назад бывшая возлюбленная футболиста пропала с радаров. Ходили слухи, что она легла в психиатрическую клинику, а в это время ее дочь отправилась жить к бабушке — Наталье Сарычевой.

На днях звездной наследнице исполнилось шесть лет, и по этому случаю в Сети появилось ее новое фото. Снимок опубликовала мать Казьминой, и увиденное не оставило интернет-пользователей равнодушными.

Многие удивились поразительному сходству Есении с бросившим ее отцом. В комментариях пишут, что дочь спортсмена растет его копией. Сарычева поспешила согласиться с тем, что ее внучка имеет немало общего с футболистом. Кроме того, она подчеркнула, что именинница снова живет с матерью.