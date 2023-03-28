С отца отксерокопировали: фото дочек цесаревича из «Бедной Насти» взбудоражили народ

Личная жизнь Дмитрия Исаева сложилась не так успешно, как его карьера. Еще в студенчестве актер женился на однокурснице Асе Шибаревой, подарившей ему дочерей-двойняшек — Софию и Полину.

Казалось, что впереди долгая и счастливая совместная жизнь, однако идиллия продлилась недолго. Когда звездным наследницам было четыре года, их родители развелись. После этого актер, известный большинству зрителей по роли цесаревича из «Бедной Насти», оказывал дочкам всю необходимую материальную помощь, но общение с ними не поддерживал.

Отношения с наследницами артист наладил, когда тем было уже по 17 лет. Фото Софии и Полины можно увидеть в социальных сетях Исаева: не будет преувеличением сказать, что эти снимки взбудоражили народ.

Интернет-пользователи были удивлены поразительному сходству сестер со своим отцом. К тому же многие обратили внимание на то, что что они выросли эталонными красотками.

«Какие красавицы, папины дочки», «На папу похожи, породистые девушки», «Папина и мамина гордость», — пишут в Сети.

К слову, звездные наследницы были не прочь пойти по стопам отца, но в итоге отказались от этой затеи. Свою жизнь Полина и София решили связать с дизайнерской деятельностью.