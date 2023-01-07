С Олимпа в кресло кассирши: участь победительницы «Евровидения» огорошит

Пандемия коронавируса внесла коррективы в жизнь многих известных артистов. Оставшись без выступлений и концертов, им пришлось спешно искать другие способы заработка, ведь накопления стремительно подходили к концу. Безденежье не обошло стороной и зарубежных звезд.

Например, победительница «Евровидения-1993», ирландка Нив Кавана, вынуждена была срочно менять род деятельности. С мировой сцены она попала за кассовый аппарат местного супермаркета, недалеко от дома. Более того, в этот же магазин на подработку устроился и ее 17-летний сын.

Как выяснилось, первый удар по семье Нив случился еще в 2018 году. На выступлении она узнала, что дома у мужа произошел инсульт. Несмотря на все приложенные усилия, мужчина не смог восстановиться до сих пор. Его реабилитация потребовала много сил и расходов. А обрушившаяся пандемия и отмена концертов окончательно поставили семью певицы на грань нищеты, отобрав у нее последний источник дохода. Поэтому Кавана и решила освоить новую профессию, пишет RTE .