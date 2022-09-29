С олимпа на дно: побег в Голливуд аукнулся Бодруту из «Тихой заставы»

Популярность к актеру Андрею Алешину пришла в 80-е годы. Он сыграл Сашу в ленте «Через все годы», а затем получил роль Бодрута в «Тихой заставе» 1985 года. Внешность актера удивительным образом гармонировала с образами военных, поэтому режиссеры и начали предлагать ему похожих персонажей. Одной из его последних ролей стал герой в картине «Неизвестные страницы из жизни разведчика».

Кризис 90-х годов отразился и на звездах кино, и на исполнителях второстепенных ролей. Алешин остался без работы. В поисках лучшей жизни он принял решение эмигрировать в США. Первые же попытки получить роли в Голливуде обернулись провалом: пробы не увенчались успехом. Андрею пришлось работать официантом и помощником в организации, помогающей детям с онкологическими диагнозами.

Новых ролей экс-актер так и не получил. Некоторое время он занимался режиссурой и съемками документальных фильмов, поле чего увлекся фотографией. На родину Алешин не стал возвращаться.