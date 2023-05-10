С оглядкой на других: этому знаку Зодиака слишком важно мнение окружающих

Представители этого знака постоянно думают о том, что скажут люди.

Каждый день мы встречаемся с огромным количеством людей. Кто-то принадлежит к кругу наших друзей и близких, кого-то мы видим в первый и последний раз в жизни. Даже если между нами не было продолжительного общения, человек все равно выносит о нас какое-то мнение - а вот какое именно, в большинств случаев узнать уже никогда не удастся. “Если об этом думать, можно сойти с ума”, - скажет кто-то. Однако представители одного из знаков зодиака постоянно размышляют над тем, что подумают о них окружающие. Рассказываем, кто же в зодиакальном кругу настолько зависим от чужого мнения.

Рыбы

Наиболее восприимчивым к чужому мнению знаком астрологи единогласно считают Рыб. Представители водной стихии подвержены зависимости от чужого мнения с самого детства. “Будешь вести себя хорошо, получишь подарок, - стращали маленькую Рыбку родители. - А за плохое поведение ничего не подарим”.

Сами того не подозревая, родственники посеяли в душу мнительной Рыбы зерно сомнения и неуверенности в себе.

“Что будет, если я поступлю так, а не иначе?” - задаются вопросом уроженцы знака и начинают мысленно продумывать, чем может обернуться для них та или иная выходка.

Осудят ли их или поддержат.

С возрастом стремление угодить окружающим никуда не исчезает. Рыбка понимает, что если совершать только те поступки, которых от тебя ждут, то море похвал и комплиментов тебе обеспечено. Поэтому они стремятся выведать, чего именно от них хотят родные, друзья, коллеги и вести себя соответствующе.

Не стоит путать умение приспосабливаться под людей и обстоятельства с эмпатией.

Представители водного знака действительно могут легко угадать душевное состояние или настроение собеседника и ориентироваться на него, однако вести себя в соответствии с чужими ожиданиями - это совсем иное.

Нередко Рыбы настолько погружаются в свое стремление угодить всем вокруг, что напрочь забывают о собственной индивидуальности, о своих личных желаниях и потребностях.

“А вдруг обо мне подумают плохо?” - размышляют представители знака мучительно перед тем, как совершить какой-то поступок.

Астрологи советуют Рыбкам обратиться к специалисту, который поможет разобраться с причинами низкой самооценки и навязчивого желания быть приятным всем и каждому. Уроженцам знака стоит запомнить, что тех, кто нравился бы абсолютно всем, не существует, как нет на свете идеальных людей.