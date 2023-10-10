С одобрения жены: известная певица устроила разврат в постели с Бондаренко

Стас Бондаренко — мечта многих женщин, но его сердце занято уже много лет. Артист женат на Аурелии Алехиной и воспитывает двух дочек — Алексию и Микаэллу. К партнершам по съемочной площадке жена не ревнует, поцелуи с известной певицей даже одобрила.

Ольга Бузова представила публике новый клип на песню «Позови». Ролик получился очень откровенным, с обилием постельных сцен. В кадре артистка предается страсти со Станиславом Бондаренко. По заявлению самой певицы, все поцелуи и другие взаимодействия были согласованы с женой актера.

Аурелия даже одобрила результат: по мнению девушки, раньше у Ольги таких красивых сцен не было. Попутно Бузова призналась, что целоваться с мужчинами ей приходится нечасто, только во время съемок. В личной жизни певицы по-прежнему затишье. Встретить парня, который бы пришелся разведенной звезде по душе, ей так и не удалось.