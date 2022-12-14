С «обезьяной» не сравнить: преображению Питера из «Джуманджи» не позавидуешь

Карьера Брэдли Пирса начиналась весьма успешно. В возрасте 12 лет он засветился в фильме «Джуманджи» в роли Питера Шепэрда. Тогда казалось, что артист вырастет настоящим красавчиком, который уж точно найдет свое место в мировом кинематографе.

Однако ни того, ни другого не случилось. Чем старше становился Пирс, тем более отталкивающей становилась его внешность. Он не может похвастаться высоким ростом, привлекательным лицом, мужественным телосложением — одним словом, преображению звезды не позавидуешь.

Что же касается карьеры актера, то блестящей ее не назовешь. Сказать, что Пирс навсегда покончил с кинематографом нельзя, тем не менее о былой славе речи не идет. Сегодня знаменитость довольствуется тем, что периодически появляется в короткометражных фильмах, а также участвует в озвучке мультфильмов и видеоигр. Также есть сведения о том, что 40-летний Брэдли зарабатывает на жизнь тем, что работает барменом и ресторанным консультантом.