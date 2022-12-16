С новым носом не узнала даже мать: гляньте, что стало с Бэби из «Грязных танцев»

Глянец диктует свои жесткие правила, которые действуют и в киномире. Актрисы ложатся под нож хирурга, чтобы перекроить лица в угоду режиссеру и публике, но не всегда эти вмешательства сулят успех.

Полное разочарование постигло милашку Бэби из легендарных «Грязных танцев». Отличительной чертой Дженнифер Грей, исполнившей главную роль в картине, был ее крупный нос. Ее мать советовала дочери сделать ринопластику, чтобы приблизиться к стандартам глянца и стать более востребованной актрисой.

Поначалу Грей была непреклонна. Но все изменилось после феноменального успеха «Грязных танцев». Фильм стал мировым хитом, и актрисе прочили огромную славу. Но предложения от режиссеров так и не поступали. Вот тогда Дженнифер и решилась на перемены, посчитав, что новый нос исправит ситуацию.

После ринопластики Грей перестали узнавать не только поклонники и коллеги, но и родная мать. Мечтать о карьерном успехе с новым лицом даже не приходилось — Дженнифер утратила «изюминку» и превратилась в тусклую тень самой себя. Позднее актриса, пожалевшая о своем решении, признавалась: «В глазах всего мира я уже была другим человеком».