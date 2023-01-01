С Новым годом россиян поздравлял не только президент: вот кто его заменил

Новый 1992 год запомнился жителям России не только кардинальными переменами в жизни. Последние минуты уходящего 91-го стали для публики настоящим шоком, ведь вместо руководителя страны они увидели на экранах телевизора Михаила Задорного.

Дело в том, что в то время Россия активно перестраивалась. На смену СССР пришла новая страна, в которой был новый лидер — Борис Ельцин. Но подготовиться к этому укладу не успели не только обычные жители, но и, например, руководители каналов, которые транслировали сигнал не только в Россию, но в бывшие советские республики. И для того чтобы не смущать жителей уже других стран поздравлением Ельцина, продюсеры пошли на весьма неожиданный ход.

Помимо этого, на решении сказалось и настроение самого президента. Незадолго до праздника он записал специальное видео, в котором рассказал о предстоящих тяжелых временах и переустройстве экономики. Такие слова не выглядели как поздравление, поэтому в эфир видео попало 30 декабря.

В итоге Задорнов был вынужден на несколько минут взять на себя роль руководителя страны. Он пожелал жителям страны не падать духом, а Ельцину — удачи в столь сложной работе. В конце же юморист отметил, что хоть страна и изменилась, но она все равно остается родиной для него и всех соотечественников.