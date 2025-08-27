«С ног до головы как султанша»: 3 способа вписать эстетику «Великолепного века» в свой стиль — советует именитый дизайнер

Разбираемся, как сделать это уместно и без эффекта «наряда на Хэллоуин».

Насмотрелись «Великолепного века» и захотели такую же красоту в повседневной жизни? Не в смысле носить шаровары и тюрбан в магазин за хлебом, а чтобы стильно, уместно и с намёком на ту самую восточную сказку.

Это возможно — если знать несколько простых правил. Чтобы выяснить, как вписать османскую эстетику в современную жизнь, мы обратились за советом к fashion-дизайнеру Аполлону Байгакоффу.

А теперь рассказываем про главные модные фишки вам.

Не наряжайтесь — создавайте настроение

Самое важное — не переборщить. Если надеть всё и сразу, будет похоже на маскарад. Гораздо круче брать одну деталь «оттуда» и сочетать её с чем-то современным и простым.

«Не нужно одеваться с ног до головы как султанша. Достаточно одного акцента. Например, шелковая блуза с восточным узором + строгие брюки.

Или длинное пальто с красивой вышивкой поверх простого чёрного платья. Уже будет чувствоваться характерный стиль», — делится советом эксперт.

Обращайте внимание на ткани и детали

Султанская роскошь — это в первую очередь про качество. Даже самая простая вещь будет выглядеть «богато», если она из красивой и качественной ткани: шёлк, атлас, бархат, тонкая шерсть.

«Ищите современные вещи с восточными нотками: рукава-кимоно, намёк на шнуровку, бархатный жакет, брюки с мягкой складкой.

Такие детали не бросаются в глаза, но создают нужное настроение — загадочное и утончённое», — еще один модный лайфхак от профи.

Украшения — ваш главный козырь

Заморачиваться с гардеробом в поисках похожих узоров вообще не обязательно. Ведь зачастую именно украшения могут задать образам нужный тон.

Понятно, что короны в повседневные наряды не впишешь, а вот акцентное кольцо, как у Хюррем, или массивное колье — вполне.

«Серьги-люстры или цепь с кулоном сразу напомнят о роскоши Османской империи. Самое классное — их легко носить каждый день.

Просто главное — дать им "дышать". Наденьте украшения с простой водолазкой и джинсами — и образ сразу станет интереснее, но без перегруза», — заключает дизайнер.

Вердикт

Не пытайтесь точно скопировать наряд из сериала — берите оттуда атмосферу. Один яркий акцент, красивые украшения и приятные на ощупь ткани творят чудеса. Так вы будете выглядеть стильно, современно и с лёгким намёком на эстетику любимого сериала — без перебора и лишней театральности.

