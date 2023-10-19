С ними ждет вкусная жизнь: мужчины с этими именами лучшие повара

Исторически сложилось так, что все крутые шеф-повары - это мужчины. Тем не менее в повседневной жизни редкий представитель сильного пола готов по доброй воле встать к плите. Но есть и исключения. Эксперты в сфере эзотерики рассказали, обладатели каких имен обожают готовить и делают это часто и с удовольствием.

Андрей

Работа, конечно, занимает важное место в жизни Андрея, но семья и дом для него - на первом месте. Даже будучи в командировке, обладатель этого имени всегда находит время, чтобы позвонить близким или пообщаться с ними по видеосвязи. В свободное время Андрей обожает заниматься домашними делами, и у него это прекрасно получается.

Готовка тоже входит в круг его интересов.

Андрею совершенно не сложно встать к плите, если его вторая половинка по какой-то причине не может этого сделать. Да и просто так, по настроению, обладатель имени готовит очень часто. Лучше всего у него получаются мясные и рыбные блюда - именно то, что должен уметь готовить мужчина.

Виталий

Скрупулезность и дотошность Виталия часто становится поводом для шуток и подколок. Благо что обладатель имени не обижается, а сам посмеивается над собой. Но смех смехом, а эти качества не раз сослужили добрую службу самому Виталию и его окружению, будь то коллеги или близкие. Эти личностные черты помогают мужчине и на кухне.

В то время как другие готовят, как бог на душу положит, и это сказывается на качестве блюд, у Виталия все как в палате мер и весов.

Он никогда не станет добавлять ингредиенты на глаз, а по возможности, прежде чем приготовить блюдо для всей семьи, сделает еще и пробный вариант. Поэтому у Виталия всегда получаются настоящие кулинарные шедевры.

Роман

Из гурманов нередко выходят отличные повара. Во всяком случае, так происходит с случае с Романом - обладатель имени обожает не только вкусно поесть, но и что-нибудь приготовить. После рабочего дня для него нет лучше времяпровождения, чем возле плиты - это своего рода релаксация, способ хорошенько расслабиться.

Роман старается сделать еду не просто вкусной, но и эстетичной.

Он уделяет много внимания сервировке, способам подачи. Блюда, приготовленные этим мужчиной, порой сложно отличить от ресторанных. Кроме того, Роман постоянно повышает уровень своего мастерства - как минимум смотрит видео с лайфхаками от известных поваров, как максимум - ходит на мастер-классы.