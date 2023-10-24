«С ними страшно»: домработница разоткровенничалась о поведении детей Пугачевой

Людмила Дороднова служила у Примадонны много лет, еще во время брака артистки с Филиппом Киркоровым. После развода звезд она осталась работать на певца, но отпрысков Аллы Борисовны видела неоднократно. Домработница рассказала, что же она заметила в двойняшках Гарри и Лизе.

Людмила сообщила в разговоре с прессой, что дети растут невероятно умными. Они настолько смышленые для своих лет, что с ними страшно общаться. Даже взрослым людям часто кажется, что на разговор с этими детьми мозгов не хватит.

Примадонна с самого рождения проводит с Лизой и Гарри все свое время. Она отказалась от выступлений ради семьи и следила за всесторонним развитием двойняшек. Дети Пугачевой знают несколько иностранных языков и демонстрируют успехи в различных науках. Последние полтора года певица с семьей живет в Израиле, где дети начали учить еще и иврит.