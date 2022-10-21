С ними ой как непросто: названы обладательницы самого тяжелого характера по знаку Зодиака

Издавна считалось, что представительницы прекрасного пола должны быть нежными, терпеливыми и робкими. Однако времена, когда роль женщины сводилась к тому, чтобы скромно стоять в сторонке, опустив очи долу, давно миновали. Сегодня дамы наравне с мужчинами руководят крупными предприятиями, выбирают профессии, в которым нужно рисковать своей жизнью, а также не стесняются демонстрировать окружающим сложный характер. Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака появляются на свет самые строптивые женщины.

Лев

Как истинная царица, Львица смотрит на окружающий мир свысока, вернее, с высоты своего пьедестала. Гордая, властная, придирчивая представительница этого знака сама выбирает, как ей жить, с кем дружить и заводить отношения. Львица, конечно, милостиво посмотрит то шоу, которое устроит для нее очередной кавалер, чтобы покорить ее сердце. Вот только если в процессе ей станет скучно, приговор будет суров. Помните, как Красная Королева в “Алисе в Стране чудес” велела рубить головы всем неугодным подданным?

Точно так же женщина-Лев не пощадит никого, кто надоедает ей, мешает или встает на ее пути.

Скорпион

Представительницы водного знака на первый взгляд - само очарование. Они производят впечатление любезных, дружелюбных, понимающих особ, однако в общении со Скорпионшей важно помнить: если она вам улыбается, значит, ей от вас что-то нужно. Возможно, впоследствии она сообщит о своих целях прямо, возможно, даст намек. А если вы будете непонятливы или упрямы и не захотите предоставить необходимые женщине-Скорпиону ресурсы, будем честны, ничего хорошего из этого не выйдет.

Уроженка знака приложит все силы, чтобы испортить обидчику жизнь. А поскольку фантазия у нее богатая, мстить она будет очень изощренно.

Козерог

Железная леди, - именно так можно было бы охарактеризовать женщину-Козерога. Представительницы земного знака способны довести до белого каления своим ледяным спокойствием и упертостью. Достучаться до сердца этой женщины практически невозможно, ее не проймешь ни уговорами, ни слезами, ни другими методами воздействия. Она похожа не неприступную крепость, захватить которую никому не под силу. Женщина-Козерог делает только то, что сама захочет, никто на всем белом свете для нее не указ.