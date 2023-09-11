С ними невозможно поладить: топ-3 самых "токсичных" знака Зодиака

Не все знаки зодиака одинаково приятны в общении. Астрологи назвали представителей зодиакального круга, которых лучше обходить стороной - токсичность у них просто зашкаливает.

Рак

Представителей водного знака странно видеть в числе “токсиков”, но при близком знакомстве с ними становится очевидно, что это правда. На первый взгляд, Рак желает окружающим только хорошего, однако на самом деле его поступки иначе как “причинение добра” не назовешь. Этот знак зодиака постоянно норовит вмешаться в чужие дела, даже если его об этом не просят.

В ответ на замечания Рак пускает слезу: мол, он хотел как лучше, а его старания не оценили.

Уроженцы этого знака умеют подергать собеседника за нужные ниточки и вызвать у него острое чувство вины. В результате человек еще и будет бегать за Раком, вымаливая у него прощение. А тот, для приличия поломавшись, соизволит великодушно отпустить “обидчику” грехи.

Дева

Строгую и ответственную Деву ценят на работе как первоклассного сотрудника, но в личных отношениях эти качества чаще всего приносят одни проблемы. Причем не представителям знака, а всем окружающим. Ведь Дева не только сама следует придуманному ею “кодексу чести”, но и требует этого от друзей, родственников, любимого человека… Им всем приходится очень несладко.

Дева с ноги открывает дверь в чужую жизнь и начинает в ней хозяйничать.

Проводит инвентаризацию, и все, что покажется ей ненужным, выбрасывает вон. Не пытайтесь доказать уроженцу знака, что имеете полное право распоряжаться своей судьбой, носить те или иные вещи, дружить с этими людьми… Дева не потерпит неподчинения и не отступит от своего, пока вы не смиритесь.

Козерог

Педантичный Козерог способен вывести из себя кого угодно. Люди, рожденные под этим созвездием - настоящие “душнилы”. Ошибаться при Козероге недопустимо, иначе в обратном случае вас ожидает долгая и занудная лекция о том, как стыдно не знать “таких элементарных вещей”. А затем последует мастер-класс, и насколько вы в нем нуждаетесь, Козерога не волнует.

Представители земной стихии обожают читать нотации и учить окружающих уму-разуму.

В присутствии этого знака ни в коем случае нельзя упоминать, что вы чего-то не знаете или не умеете - он сочтет своим долгом просветить собеседника в этом вопросе или научить его. Правда, “обучение” не принесет ученику никакого удовольствия, а вот Козерог будет разливаться соловьем и лучиться счастьем.