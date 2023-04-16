С ними можно уснуть: 3 самых скучных знака Зодиака

В некоторых случаях мы не вольны выбирать себе собеседника по вкусу - например, на работе или во время длительной поездки мы находимся бок о бок с людьми, которые не всегда вызывают у нас симпатию и интерес. Когда приходится делить компанию с занудой, кажется, что ничего на свете нет хуже. Под какими знаками зодиака появляются на свет самые скучные люди, рассказали профессиональные астрологи.

Телец

Представители земного знака имеют в гороскопе репутацию редкостных зануд. Телец убежден в своих исключительных способностях, в своем интеллекте и деловых качествах, и, действительно, в офисе этому знаку нет равных. Однако в личном общении его уроженцы становятся невыносимыми. Они обладают крайне специфическим взглядом на мир и таким же чувством юмора.

Вот только признаться в этом самому себе Телец никогда не сможет.

Он будет упрямо настаивать на том, что ему подвластно абсолютно все, и этим вызовет еще большее раздражение у окружающих. Возможно, признай Телец, что он не супермен, окружающие вздохнули бы спокойно. Однако он будет снова и снова испытывать их терпение, доказывая, что не верблюд.

Дева

Еще в школе Дева не вызывает симпатии у своих сверстников. А все потому, что садится за первую парту, тянет руку на каждый вопрос учителя и учится на одни пятерки. На первый взгляд, в этом нет ничего плохого, однако представители знака не отказывают себе в удовольствии подколоть окружающим тем, что они Деве в подметки не годятся. Такое уж вряд ли кто стерпит.

С возрастом перфекционизм и педантичность этого земного знака приобретают поистине катастрофические масштабы.

Дева не стесняется делать окружающим замечания, а поскольку происходит это почти постоянно, люди начинают шарахаться от нее. Никому не хочется, чтобы его отчитали, как школьника, тем более что поводы для этого у Девы не всегда справедливые.

Козерог

Еще один земной знак, который не может похвастаться реноме интересного собеседника - Козерог. Его представители как будто бы замкнуты в собственном мире, где им интересно, легко и свободно, а на окружающих плевать с высокой колокольни. В компании этот знак будет разглагольствовать только на те темы, которые ему интересны, другие разговоры он ловко игнорирует.

В определенном возрасте Козерог превращается в ворчуна, которого хлебом не корми - дай кого-нибудь осудить: соседа, прохожего, кассира в магазине…

Окружающие стараются избегать его общества, потому что знают - их ожидает бесконечное чтение нотаций вместо интересной беседы.