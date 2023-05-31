С ними лучше дружить: самые опасные знаки Зодиака

Хотим мы того или нет, но ссоры и конфликты - неотъемлемая часть человеческой жизни. На работе, в компании друзей и даже дома мы время от времени сталкиваемся с агрессией, враждебностью, непониманием. Хорошо, если недоразумение вскоре разрешится и все снова вернется на свои круги. Однако может случится и так, что противником окажется человек, с которым было бы лучше не портить отношения. Астрологи рассказали, с представителями каких знаков предпочтительнее дружить, чтобы они не испортили вам жизнь.

Овен

Какой же рейтинг конфликтных и опасных знаков без Овна? Злить людей, рожденных под этим созвездием, чревато неприятными последствиями.

Планетой-покровителем Овна считается Марс, названный так в честь античного божества войны, а значит, представители этого знака вспыхивают так же легко, как сено - от искры.

Ссориться с Овном означает навлечь на себя кучу неприятностей. Этот знак очень изобретателен, когда дело касается мести. Но не стоит думать, будто уроженец знака способен подло ударить в спину. Нет, он придумает способ наказать за обиду в честном поединке, так, чтобы все видели позор его противника.

Скорпион

Тому, кто рискнул перейти дорогу самому Скорпиону, можно только посочувствовать. Представитель водного знака и бровью не поведет, если его оскорбить, однако в душе затаит такую обиду, что мама не горюй. Лучше сразу сменить имя, внешность, адрес, чтобы избежать кары… впрочем, сомневаемся, что все перечисленные меры хоть сколько-нибудь помогут.

У Скорпиона превосходная интуиция, он сразу же почувствует, что его собираются обвести вокруг пальца и разозлится еще больше.

Этот знак исповедует принцип “месть - блюдо, которое подается холодным”. Он выждет некоторое время, а потом нанесет удар в самый неожиданный момент.

Рыбы

Вот уж кого не ожидаешь увидеть в списке опаснейших знаков зодиака, так это Рыб. Тем не менее представители водной стихии здесь, в этом рейтинге, а все потому, что категорически не умеют прощать.

Любая обида, нанесенная их нежному сердечку, останется в памяти, а обидчик будет проклят до седьмого колена.

Любопытно, что Рыбкам не нужно действовать самостоятельно для того, чтобы получить сатисфакцию. Им достаточно мысленно пожелать человеку, оскорбившему их, чего-нибудь нехорошего, а там уж карма сделает свое дело. Зло, которое причинили Рыбкам, вернется обидчику стократ.