Статьи «С ними дядька Черномор»: как в «Салтана» попал злодей из другой сказки Пушкина

«С ними дядька Черномор»: как в «Салтана» попал злодей из другой сказки Пушкина

21 февраля 2026 09:25
«С ними дядька Черномор»: как в «Салтана» попал злодей из другой сказки Пушкина

Тут владелец дружины, с свободное время злой маг.

Если вы росли на сказках Пушкина, у вас в голове их как минимум два. Первый — злобный карлик с бородой, в которой спрятана вся его сила, который похищает Людмилу в «Руслане и Людмиле». Второй — солидный дядька, который выводит из моря тридцать три богатыря в «Сказке о царе Салтане». Оба Черноморы.

Один — олицетворение зла, другой — заботливый предводитель морской стражи. И это, кажется, единственный случай в русской литературе, когда одно и то же имя носят два противоположных персонажа у одного автора. В чём подвох?

Начнём с того, что Пушкин этих Черноморов не придумывал с нуля. В восточнославянском фольклоре имя «Черномор» отсутствует. Зато оно встречается в богатырской сказке Карамзина «Илья Муромец», откуда Пушкин его вполне мог позаимствовать. А Карамзин, в свою очередь, слепил имя из двух основ: «черн-» и «-мор-».

Первая часть — черный цвет. Тут всё просто: темнота в мифологии может означать что угодно, от зла до тайны. А вот вторая часть — «мор» — тянет за собой целый шлейф значений: морить, мор, смерть. Если копнуть глубже, у славян была богиня смерти Морана (она же Морена, Мара) — жена Кощея, воплощение нечистой силы, которая бродит в снегах и насылает морок. Отсюда же и «мороз», кстати.

Так что злой Черномор из «Руслана и Людмилы» этимологически тянется именно к смерти, мраку и прочей чертовщине. Он и ведёт себя соответственно: крадёт девушек, командует звёздами, но с Людмилой обломается — её любовь к Руслану сильнее чар.

А что с добрым Черномором из «Сказки о царе Салтане»? Тут версия прозаичнее. Его имя, скорее всего, просто отсылает к Чёрному морю. Прямых указаний в тексте нет, но контекст кричит: богатыри выходят из воды, их дядька живёт там же, корабельщики плавают с запада на восток. Вода в мифологии — источник жизни, первобытный океан, из которого всё вышло. Так что этот Черномор — не слуга смерти, а, наоборот, хранитель порядка, страж границы между мирами.

Исследователи сходятся: эти два персонажа никак не связаны. Просто Пушкину понадобилось имя для двух разных героев, и он взял готовое. Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий.

Фото: Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане» (2026)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
