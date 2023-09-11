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«С ним очень сложно»: Королева далеко не сразу решилась на болезненный развод

11 сентября 2023 09:30
«С ним очень сложно»: Королева далеко не сразу решилась на болезненный развод

Звезде пришлось посмотреть правде в глаза.

Наташа Королева давно оправилась от расставания со своей первой любовью. Артистке было больно узнать о том, что Игорь Николаев ей изменил. И все же она не сразу приняла окончательное решение о разводе спустя девять лет брака.

Певица хотела сохранить семью, но подруги дали ей непрошеный совет. Звезде порекомендовали обратиться к астрологу за прогнозом. И специалист прямо заявил знаменитой клиентке, что счастливого будущего с неверным мужем у нее не будет.

Лишь после этого исполнительница смогла посмотреть правде в глаза и перевернуть страницу. С тех пор прошло больше 20 лет, и сегодня знаменитость не жалеет о том, что ушла от изменника. Годы, проведенные рядом с ним, Королева вовсе не считает лучшими в своей жизни.

«Он замечательный музыкант, но жить с ним очень сложно», — призналась она в шоу «Сегодня вечером».

Фото: Russian Look/ Anatoly Lomohov/ globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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