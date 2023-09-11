«С ним очень сложно»: Королева далеко не сразу решилась на болезненный развод

Наташа Королева давно оправилась от расставания со своей первой любовью. Артистке было больно узнать о том, что Игорь Николаев ей изменил. И все же она не сразу приняла окончательное решение о разводе спустя девять лет брака.

Певица хотела сохранить семью, но подруги дали ей непрошеный совет. Звезде порекомендовали обратиться к астрологу за прогнозом. И специалист прямо заявил знаменитой клиентке, что счастливого будущего с неверным мужем у нее не будет.

Лишь после этого исполнительница смогла посмотреть правде в глаза и перевернуть страницу. С тех пор прошло больше 20 лет, и сегодня знаменитость не жалеет о том, что ушла от изменника. Годы, проведенные рядом с ним, Королева вовсе не считает лучшими в своей жизни.