С ним обретете счастье: какой типаж мужчины идеально подходит вашей личности?

У каждой представительницы прекрасного пола есть свой идеал мужчины. Кто-то мечтает о том, чтобы избранник был похож на любимую знаменитость, вторые хотели бы встретить на своем жизненном пути человека, обладающего теми же качествами, что ее отец, третьи усмотрели эталон в прекрасном старшекласснике, в которого были безответно влюблены. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил провести среди россиянок опрос, чтобы выяснить, каким признаком, по их представлениям, обладает настоящий мужчина. Как оказалось, женщины сфокусировались на внешних приметах и рассказали, что один из главных символов брутальности - борода, их вовсе не привлекает. Так, 69% опрошенных дам признались, что им куда больше по душе мужчины без растительности на лице. 22% респонденток заявили, что не против легкой небритости, 11% высказались в пользу короткой бороды, 9% - усов. А вот 7% принявших участие в опросе женщин рассказали, что наличие или отсутствие бороды и усов у избранника не имеет для них ни малейшего значения.

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