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С ней было хорошо: эта известная актриса помогла пережить Костомарову измены Домниной (фото)

3 октября 2023 13:30
С ней было хорошо: эта известная актриса помогла пережить Костомарову измены Домниной (фото)

Фигурист недолго зажигал в компании привлекательной блондинки.

Отношения Романа Костомарова и Оксаны Домниной нельзя назвать простыми. До 2013 года парочка жила душа в душу, воспитывая общую дочь Анастасию. Однако как гром среди ясного неба грянула новость о том, что фигуристка ушла к партнеру по «Ледниковому периоду» Владимиру Яглычу, оставив отца своего ребенка.

Костомаров тяжело переживал предательство любимой. Олимпийский чемпион ударился в работу: он также принимал участие в съемках ледового шоу для телевидения. Партнершей спортсмена стала красавица Маруся Зыкова, известная зрителям по программам «Даешь молодежь!» и «Большая разница».

Пусть звездная пара не попала даже в тройку финалистов проекта, их дуэт запомнился надолго. Зыкова и Костомаров поддерживали друг друга. Первый приходил в себя после измены, а вторая научилась быть более сильной и преодолевать трудности. Правда, несмотря на ожидания поклонников, партнеров связывали исключительно рабочие отношения.

С ней было хорошо: эта известная актриса помогла пережить Костомарову измены Домниной (фото)
Фото: legion-media.ru, @kinosezon / youtube
Алла Новикова
Алла Новикова
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