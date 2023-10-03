С ней было хорошо: эта известная актриса помогла пережить Костомарову измены Домниной (фото)

Отношения Романа Костомарова и Оксаны Домниной нельзя назвать простыми. До 2013 года парочка жила душа в душу, воспитывая общую дочь Анастасию. Однако как гром среди ясного неба грянула новость о том, что фигуристка ушла к партнеру по «Ледниковому периоду» Владимиру Яглычу, оставив отца своего ребенка.

Костомаров тяжело переживал предательство любимой. Олимпийский чемпион ударился в работу: он также принимал участие в съемках ледового шоу для телевидения. Партнершей спортсмена стала красавица Маруся Зыкова, известная зрителям по программам «Даешь молодежь!» и «Большая разница».

Пусть звездная пара не попала даже в тройку финалистов проекта, их дуэт запомнился надолго. Зыкова и Костомаров поддерживали друг друга. Первый приходил в себя после измены, а вторая научилась быть более сильной и преодолевать трудности. Правда, несмотря на ожидания поклонников, партнеров связывали исключительно рабочие отношения.