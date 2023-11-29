С непокрытой головой: всплыло последнее фото Боярского перед госпитализацией

Михаил Боярский радует зрителей своими киноролями и театральными выступлениями уже много лет. Но годы не щадят никого: недавно 73-летняя звезда столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Экранного д’Артаньяна экстренно доставили в больницу с инфарктом.

На связь уже вышел сын мэтра Сергей, который поделился позитивными новостями. На данный момент жизни Боярского ничего не угрожает, он переведен из реанимации в обычную палату.

Состояние артиста заметно ухудшилось после перенесенного коронавируса. Михаилу Сергеевичу тяжело давался постковидный синдром, поэтому он заметно сократил свою активность.

Незадолго до госпитализации актер сделал селфи с коллегой Юрием Гальцевым. На фото Михаил Боярский запечатлен без фирменной шляпы — лысый, осунувшийся, сильно постаревший. Уже тогда многие поклонники забили тревогу, увидев кумира в таком виде.