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Киноафиша Статьи С немытой головой и без макияжа: 58-летняя Лолита показала истинное лицо

С немытой головой и без макияжа: 58-летняя Лолита показала истинное лицо

7 сентября 2022 11:45
С немытой головой и без макияжа: 58-летняя Лолита показала истинное лицо

Артистка призналась, что перестала следить за собой.

Лолита Милявская не стесняется показываться перед поклонниками в неприглядном виде. Певица записала видео, в кадрах которого продемонстрировала себя настоящую.

Звезда находится на своей даче в Подмосковье, где и сняла ролик, который впоследствии опубликовала в личном Telegram-канале. Милявская сразу объяснилась перед фанатами, сообщив им, что ее «голова не видела расческу уже дня четыре».

Исполнительница предстала перед пользователями Сети с немытой головой и без макияжа. По уверению Лолиты, она научилась не переживать из-за пустяков и «отпускать ситуации». Впрочем, беспокоиться артистке было не о чем. Даже в таком образе она привела своих фолловеров в восторг.

«Лола, такой кайф смотреть на тебя настоящую», «Как же круто не делать укладку четыре дня», «Такая прекрасная без макияжа, милая и домашняя», «Даже такой шухер на голове тебе очень идет», — отметили подписчики в комментариях.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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