С немытой головой и без макияжа: 58-летняя Лолита показала истинное лицо

Лолита Милявская не стесняется показываться перед поклонниками в неприглядном виде. Певица записала видео, в кадрах которого продемонстрировала себя настоящую.

Звезда находится на своей даче в Подмосковье, где и сняла ролик, который впоследствии опубликовала в личном Telegram-канале. Милявская сразу объяснилась перед фанатами, сообщив им, что ее «голова не видела расческу уже дня четыре».

Исполнительница предстала перед пользователями Сети с немытой головой и без макияжа. По уверению Лолиты, она научилась не переживать из-за пустяков и «отпускать ситуации». Впрочем, беспокоиться артистке было не о чем. Даже в таком образе она привела своих фолловеров в восторг.