С нашим шоу не сложилось: российский школьник стал победителем «Голоса» в Швейцарии

Швейцарская версия шоу «Голос» завершилась для многих довольно неожиданно. Победу одержал россиянин — 16-летний ученик московской школы Данила Первушин.

На Swiss Voice Tour он оказался случайно. Музыкант прилетел в Женеву, чтобы навестить своего старшего брата, а заодно и посетить джазовый фестиваль в Монтре. Тогда Первушин и увидел объявление о кастинге в вокальный проект и решил поучаствовать в нем, даже не догадываясь о том, что это будет триумф.

На родине Первушин тоже пытался заявить о себе, но потерпел фиаско. В российский «Голос» ему удалось попасть далеко не с первой попытки, а когда Данила все же получил возможность выступить перед судьями, то неудачно выбрал песню, и в итоге к нему так никто и не повернулся.

В Швейцарии же удача, напротив, улыбнулась начинающему артисту. Несмотря на то, что в финале он выступил не так хорошо, как планировал, победу отдали именно ему. «Судьи аплодировали стоя», — с гордостью отметил отец исполнителя Алексей Первушин в беседе с порталом «Московский комсомолец».