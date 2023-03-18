С мужем ничего общего: ахнете, увидев любимчика Кейт Миддлтон (фото)

Человек, который стал частью королевской семьи, должен смириться со строгими правилами и существующими запретами. Но если представители правящей династии с самого детства привыкли к таким ограничениям, то для новых членов семейства это может быть весьма затруднительно.

Несмотря на невероятную выдержку и хорошие манеры, Кейт Миддлтон все же не справилась со своей задачей и показала британцем своего любимчика. Благодаря языку тела герцогини эксперт определил, что жена будущего короля из всех своих детей выделяет младшего сына.

Избранница принца относится к Луи очень снисходительно и буквально сияет в его присутствии. Кейт часто улыбается и редко делает своему ребёнку выговоры. Хотя малыш порой ведёт себя очень раскованно и не следует правилам королевского этикета. Похоже, что Миддлтон привлекает именно такая свобода и беззаботность, а не сдержанность ее мужа, которого можно назвать типичным чопорным британцем.