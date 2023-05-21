С мужем не повезло: Лизе Боярской сегодня посочувствует каждая женщина

Любой женщине будет приятно услышать, что она является идеалом для своего избранника. Особенно если влюбленные уже довольно долго состоят в браке. Однако так везет не всем представительницам прекрасного пола.

Красавица Елизавета Боярская вышла замуж за Максима Матвеева почти 13 лет назад. Супружеская пара казалась идеальной, и в этом союзе на свет появились два чудесных ребенка. Тем не менее знаменитый актер разочаровал поклонников. Когда у красавца спросили, какой типаж женщин ему нравится, он начал переживать и даже растерялся.

Артист стал увиливать и философствовать. К тому же он даже не вспомнил о своей прекрасной жене, которой теперь все сочувствуют. Хотя Боярская уже давно стала одной из самых привлекательных актрис в российском кинематографе. В шоу Иды Галич Матвеев не смог ответить и на уточняющий вопрос о том, кто сильнее его привлекает — блондинки или брюнетки.