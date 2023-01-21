С мужем на одно лицо: посмотрите, на ком женился красавчик Дмитрий Харатьян

Известный российский актер Дмитрий Харатьян прославился после выхода фильма «Розыгрыш». В его фильмографии насчитывается множество успешных и ярких ролей. Можно уверенно сказать, что карьера актера сложилась удачно, равно как и его личная жизнь.

Со своей нынешней избранницей Мариной Майко Харатьян познакомился в 1989 году в Одессе. Она была занята на съемках фильма «Закат», а он играл в комедии «Частный детектив, или Операция „Кооперация“». Актеры обеих картин жили в одной гостинице, и именно здесь Марина и Дмитрий впервые повстречались.

Между Харатьяном и Майко почти сразу вспыхнула «искра» — они понравились друг другу с первого взгляда. Вскоре молодые артисты закрутили страстный роман, переросший в многолетние отношения. В 1993 году они поженились, а спустя пять лет в их семье появился сын Иван.

Супруги до сих пор счастливы вместе. Кстати, многие отмечают их поразительное сходство — их легко можно принять за брата и сестру, которые являются белокурыми блондинами со светлой кожей и голубыми глазами.