С мужчинами с этими именами лучше дружить, а не влюбляться: всего трое

Потому что из них получаются самые верные друзья.

Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? У каждого свое мнение на этот счет. Одни убеждены, что рано или поздно кто-то один начнет испытывать ко второму романтические чувства или физическое влечение, и тогда отношения уже нельзя будет назвать исключительно приятельскими. Другие считают, что дружба между представителями разных полов возможна без всяких двусмысленностей и недомолвок. По словам экспертов в области эзотерики, парни, названные определенными именами, становятся для дам настоящими друзьями, преданными и надежными. Рассказываем, о ком идет речь.

Виктор

Парни, названные именем Виктор, становятся отличными друзьями для представительниц прекрасного пола. Они действительно не стремятся перевести отношения в другую плоскость - встретив свою единственную, с остальными дамами обладатели имени просто дружат, без романтических поползновений.

Какие бы проблемы ни возникли у подруги, - сломался ноутбук, заглохла машина, пропала собака - Витя без лишних слов придет на помощь.

А еще мужчины, которых родители назвали этим именем, умеют внимательно слушать и давать советы в сфере отношений с представителями своего пола.

Дмитрий

Еще один лучший друг для женщин - Дмитрий. Нередко парни, названные этим именем, растут в семье, где много дам, - бабушки, мама, сестры и т.д., а потому хорошо понимают прекрасный пол. Для подруг Дима как старший брат, который всегда выслушает, вытрет слезы и даст дельный совет.

Именно с обладателем этого имени можно обсуждать все на свете, делиться своими страхами и сомнениями без опаски, что он посмеется над ними.

Дмитрий готов встретить с работы, если вы возвращаетесь домой поздно, проводить или довезти до дома, чтобы убедиться в вашей безопасности.

Егор

У противоположного пола парни по имени Егор пользуются бешеной популярностью. Мужественные, харизматичные, надежные - так можно коротко охарактеризовать обладателей этого имени. Недаром оно означает “боец” или “воин”. Это верные партнеры, а также друзья, в том числе для прекрасных дам.

Егору можно доверить абсолютно любые тайны и спросить его совета.

Он не станет осуждать и критиковать, а поддержит и даст дельную рекомендацию. Правда, бывает, что вторая половинка Егора безосновательно ревнует его к приятельницам - это единственное, что может помешать дружбе с ним. В остальном же это идеальный друг.