С Муцениеце себе такого не позволял: народ в шоке от требований Прилучного

Недавно родившая актриса Зепюр Брутян поделилась тем, как готовится к отпуску в спортзале. Девушке приходится до изнеможения тренироваться, чтобы вернуть себе дородовую фигуру. В Сети посчитали, что виной тому требования ее мужа Павла Прилучного.

Любовь актера к красивым девушкам ни для кого не секрет. После развода с Агатой Муцениеце он встречался с еще одной красотко- актрисой Мирославой Карпович, а затем неожиданно женился на яркой армянке Брутян.

Новое видео с тренировкой Зепюр вызвало у пользователей Сети бурную реакцию. Многие возмущались, что не так давно перенесшая роды девушка вынуждена себя загонять. Они убеждены, что немедленно привести себя в форму ей потребовалось, чтобы удержать внимание мужа. В браке с Муцениеце Прилучный вряд ли смог бы позволить себе такие требования. Но нашлись и те, кто похвалил Брутян за старания и восхитился ее целеустремленностью в работе над собой.