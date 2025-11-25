С Мордюковой и булочной всё ясно: а вспомните, кому из «Бриллиантовой руки» принадлежат еще 4 цитаты? (тест)

Если смотрели фильм больше одного раза, наверняка справитесь без ошибок.

Сегодня, 25 ноября 2025 года, исполняется 100 лет со дня рождения Нонны Викторовны Мордюковой – легендарной актрисы, знакомой не одному поколению зрителей. Её яркие, самобытные образы запомнились миллионам, а фразы её героинь давно ушли в народ и стали крылатыми.

В комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» Мордюкова сыграла управдома Варвару Сергеевну Плющ – персонажа колоритного и бескомпромиссного. Её реплики вроде «Наши люди в булочную на такси не ездят!» или «У нас управдом – друг человека!» знают и цитируют до сих пор.

Но «Бриллиантовая рука» – это не только Мордюкова. В фильме множество запоминающихся героев, каждый со своим неповторимым голосом и фирменными фразочками.

И вот мы предлагаем вам небольшую игру на память и внимание: сможете ли вы вспомнить, кто из персонажей произносил те или иные реплики? Время выяснить в нашем тесте! Желаем удачи!

