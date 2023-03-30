С матерью ничего общего: вы обомлеете, увидев дочь Сальмы Хайек (фото)

Долгое время Сальма Хайек скрывала от широкой общественности свою единственную дочь. Девочку назвали Валентина Палома Пино. Не так давно актриса сделала исключение и вышла в свет вместе со своей наследницей. Их появление на публике произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Многие были крайне удивлены, увидев дочь знойной мексиканки. Интернет-пользователи отмечают, что у 15-летней Валентины нет ничего общего с ее звездной матерью.

Тем не менее наследница популярной артистки получила свою порцию комплиментов. Некоторые фанаты подчеркнули, что Валентина превратилась из гадкого утенка в прекрасного лебедя. День ото дня она только хорошеет, что не может не радовать преданных поклонников Хайек.

Отметим, что отцом звездной наследницы является французский миллиардер Франсуа-Анри Пино. Актриса вышла за него замуж в феврале 2009 года.