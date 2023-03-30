С матерью ничего общего: вы обомлеете, увидев дочь Сальмы Хайек (фото)
Звездная наследница сильно изменилась внешне.
Долгое время Сальма Хайек скрывала от широкой общественности свою единственную дочь. Девочку назвали Валентина Палома Пино. Не так давно актриса сделала исключение и вышла в свет вместе со своей наследницей. Их появление на публике произвело эффект разорвавшейся бомбы.
Многие были крайне удивлены, увидев дочь знойной мексиканки. Интернет-пользователи отмечают, что у 15-летней Валентины нет ничего общего с ее звездной матерью.
Тем не менее наследница популярной артистки получила свою порцию комплиментов. Некоторые фанаты подчеркнули, что Валентина превратилась из гадкого утенка в прекрасного лебедя. День ото дня она только хорошеет, что не может не радовать преданных поклонников Хайек.
Отметим, что отцом звездной наследницы является французский миллиардер Франсуа-Анри Пино. Актриса вышла за него замуж в феврале 2009 года.