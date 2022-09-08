С матерью ничего общего: повзрослевшая дочь Алсу засветилась в Сети

Певице Алсу представился случай показать поклонникам свою старшую дочь Сафину. Все потому, что в жизни звездной наследницы произошло знаменательное событие.

На днях она отметила свое 16-летие. Артистка решила трогательно поздравить дочь в социальных сетях и опубликовала несколько совместных фотографий, сопроводив их откровенным признанием.

Алсу подчеркнула, что не перестает благодарить судьбу за то, что у них с супругом Яном Абрамовым родилась такая прелестная дочь, как Сафина. Знаменитость оставила наследнице массу теплых пожеланий, к которым подписчики охотно присоединились.

Были среди фолловеров и те, кто обратил внимание на внешность именинницы. По мнению многих, у повзрослевшей Сафины нет ничего общего с ее матерью. При этом комплиментами интернет-пользователи засыпали не виновницу торжества, а ее маму. «Боже, какая мама у нее! Прелесть», «Вы будто ненамного старше дочери — вечно молодая и красивая», — отметили поклонники в комментариях.