С матерью ничего общего: на кого похожи три сына Серафимы прекрасной (фото)

Екатерина Порубель стала всероссийской звездой после выхода на экраны сериала «Серафима прекрасная». Миллионы поклонников осыпали эффектную артистку комплиментами и даже сравнивали с Нонной Мордюковой. При этом далеко не все догадывались, как складывалась личная жизнь звезды экрана.

Как оказалось, впервые мамой Екатерина стала еще в 2008 году. В то время она только окончила учебу в театральном училище имени Щепкина и активно развивала свою карьеру. Ей не удалось построить крепкий брак с отцом ребенка, но она решила не отказываться от наследника. Порубель была уверена, что обязательно справится и с воспитанием сына, которого назвала Саввой, и с работой.

И уже на съемках «Серафимы» она познакомилась с осветителем Анатолием Левенцом. Актриса и член съемочной группы быстро нашли общий язык и сыграли свадьбу еще до окончания работы над сериалом. А спустя некоторое время у них родились два сына, Лукьян и Лев.

Популярная артистка старается не распространяться о своей личной жизни, но все же не скрывает родных от глаз публики. И, как отмечают удивленные фанаты, внешне ни один из наследников не похож на свою мать. Все они переняли черты отцов и даже не похожи на родственников Порубель.