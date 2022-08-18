С матерью ничего общего: как растет сын Грачевского спустя полтора года после смерти отца

Екатерина Белоцерковская родила сына Борису Грачевскому в апреле 2020 года. После его смерти именно она занялась воспитанием наследника и, как оказалось, теперь полностью посвящает ему все свободное время. Знаменитость не скрывает, что Филипп Грачевский к ее удивлению все больше и больше становится похож на своего отца.

По словам Екатерины, последние месяцы она замечает, насколько внутренний мир юного Филиппа схож с ее мужем. Как оказалось, ее сын отличается мягкостью и добротой, которые были главными чертами характера и самого Бориса Грачевского. Схожести с собой она совершенно не наблюдает.

«Пока у него Борин характер, моего там ничего нет», — рассказывает Белоцерковская в беседе с МК.

Также знаменитость признается, что все негативные черты характера сын сможет перенять именно от нее. Как раз она может быть строгой и жесткой в общении, в отличие от ее мужа.