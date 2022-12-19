С матерью ничего общего: гляньте, как изменилась младшая дочь Веры Глаголевой (фото)

Известная советская и российская актриса Вера Глаголева дважды выходила замуж, и в этих браках она родила трех дочерей. Одна из них, младшая Анастасия Шубская, хотела пойти по стопам матери и посвятить себя актерской карьере.

Девушка с детства снималась в разных фильмах. Будучи подростком, она сыграла в картине своей матери «Чертово колесо», а через год появилась в сериале «Женщина желает знать...» вместе с Верой Глаголевой. Затем Анастасия занялась модельным бизнесом и принимала участие в фотосессии, проходившей в Штатах. Но это ремесло быстро наскучило девушке, и она вернулась в актерство.

Шубская перебралась в США и начала понемногу устраивать свою жизнь за океаном. Вскоре Анастасия начала встречаться с прославленным хоккеистом Александром Овечкиным и позднее стала его женой. После свадьбы она взяла фамилию супруга. Сегодня Анастасия вместе с мужем воспитывает двоих сыновей.

Дочь именитой актрисы совсем не похожа свою белокурую мать. У нее темные волосы, смуглая кожа и карие глаза, а черты лица не имеют ничего общего с чертами Глаголевой.