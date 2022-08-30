С матерью ничего общего: дочь Волочковой растет копией другой женщины

Анастасия Волочкова редко показывает поклонникам свою единственную дочь — 16-летнюю Ариадну. Звездная наследница предпочла жить с отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным, и его женой, известной телеведущей Еленой Николаевой.

Именно с ней Ариадна часто выходит в свет. Интернет-пользователи не раз отмечали, что дочь Волочковой во всем подражает своей мачехе и растет точной ее копией.

Эти разговоры усиливаются, когда поклонники видят новые снимки Николаевой и Волочковой в социальных сетях. Пока прима носит длинные хвосты из искусственных волос, ее дочь вместе с мачехой отдают предпочтение стильным коротким стрижкам.

С матерью же, по мнению подавляющего большинства, у звездной наследницы нет ничего общего. К тому же многие уверены, что Ариадна избегает общения с Волочковой, поскольку стыдится ее скандальных выходок.