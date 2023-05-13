С матерью ничего общего: чеченского сына Орбакайте в красавце-блондине не узнать

Дени Байсаров стал общим ребенком Кристины Орбакайте и известного бизнесмена из Чечни Руслана Байсарова. Совсем недавно внук Аллы Пугачевой отпраздновал свое 25-летие.

После школы Дени отучился в Лондоне, а затем вернулся в Москву. Здесь он создал бизнес по организации вечеринок, связанных с искусством. Байсаров часто делился снимками с творческих мероприятий в своем микроблоге. Глядя на его фото, поклонники Орбакайте убедились, что Дени теперь совсем взрослый. Наследник чеченского бизнесмена стал высоким и статным мужчиной с модельной внешностью: белокурые локоны, правильные черты лица, утонченный образ. Удивительно, но Байсаров не похож ни на мать, ни на отца — так причудливо смешались гены Орбакайте и ее бывшего возлюбленного.

Кристина не была в официальном браке с отцом Дени. Его рождение резко ухудшило их отношения, после чего разразился скандал и борьба за сына. Однажды Байсаров оставил мальчика у себя в Чечне, когда тот приехал на каникулы. Бизнесмен не вернул Дени матери, и это привело к долгим судебным тяжбам. В итоге за родителями закрепили равные права на сына.