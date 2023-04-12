С матери отксерокопировали: звезде «Смерти по завещанию» можно только позавидовать

Агнии Дитковските удалось избежать мук выбора профессии. Знаменитость продолжила семейную династию. Ее мать Татьяна Лютаева — известная советская актриса, а отец Олегас Дитковскис — литовский режиссер.

Звездная наследница поступила во ВГИК, но студенткой пробыла каких-то полгода. С учебой у Агнии не сложилось, но это не помешало ей покорить российский кинематограф. Артистка остается востребованной у режиссеров благодаря уникальному таланту и яркой внешности.

Можно смело сказать, что и то, и другое звезда «Смерти по завещанию» унаследовала от своей матери. Поклонники не устают твердить, что Дитковските будто отксерокопировали с именитой родительницы. К тому же многие уверяют, что генетике актрисы можно только позавидовать.

В свои 58 лет Лютаева по-прежнему выглядит молодо и привлекательно. По этой причине ни у кого не остается сомнений в том, что и ее наследница сохранит свою красоту на долгие годы.