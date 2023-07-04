С Машей Вебер ничего общего: кого видит матерью своих детей Малинин из «Фабрики звезд»

Победитель третьей «Фабрики звезд» Никита Малинин во время участия в шоу привлекал внимание не только красивым голосом, харизмой и талантом, но и слухами о романе с другой участницей. Сын Александра Малинина почти открыто ухаживал за 16-летней Машей Вебер, хотя за пределами шоу у него была девушка Наташа.

На шоу «Фабрика с Яной Чу» Малинин заявил, что с Вебер у него ничего не было — только пара намеков на роман, но не более. По его мнению, создатели телешоу специально преподносили все так, чтобы это выглядело как отношения. Также Никита заявил, что Маша ничем не походила на его типаж, с Натальей у нее не было ничего общего.

К счастью, отношения Малинина выдержали такое испытание. Наташе было очень тяжело, но она дождалась Никиту с «Фабрики». Молодые люди не только оставались вместе, но и поженились через пять лет. Никита и Наталья до сих пор вместе и абсолютно счастливы в браке. Певец уже мечтает о детях и надеется, что в скором времени в их семье появится прибавление.