С малышом на руках: Кабаева произвела фурор при выходе в свет (фото)

Последние годы Алина Кабаева ведет весьма закрытый образ жизни. Звезда спорта не имеет страниц в социальных сетях и не появляется на публике. Исключения она делает лишь в редких случаях, и каждый ее выход в свет шокирует поклонников.

Так, несколько дней назад она стала гостьей международных соревнований EVGENIYA CUP 2023. Звезда Олимпийских игр в Афинах отсмотрела все номера участников, а после официальной программы решила сфотографироваться со своими поклонниками.

На множестве снимков видно, насколько открыта Кабаева к просьбам фанатов. На одном фото она позирует с маленьким мальчиком, которого заботливо взяла на руки.

Неожиданные снимки мгновенно облетели все фанатские страницы спортсменки. Как отметили пользователи Сети, Кабаева, несмотря на свою популярность, остается добрым человеком и поражает своей отзывчивостью.