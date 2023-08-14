С малышкой на руках: молодая жена Николаева принимает поздравления

Игорь Николаев всегда пользовался популярностью у женщин. Его первый брак распался из-за увлечения артиста яркой Наташей Королевой. Тем не менее с дочерью Николаев смог сохранить хорошие отношения.

Спустя несколько лет Королева ушла от звезды, так как, по слухам, больше не могла терпеть его неверность и интрижки на стороне. Однако артист после развода надолго остался в холостяках. Только в 2010 году он женился в третий раз. Его избранницей стала молодая певица Юлия Проскурякова.

Влюбленных не смутила 22-летняя разница в возрасте. Через пять лет после свадьбы Проскурякова подарила Николаеву дочку Веронику. Артист наконец-то остепенился и души не чает в семье, о чем регулярно сообщает в соцсетях.

На днях он тепло поздравил молодую супругу с днем рождения и опубликовал ее редкий кадр. На снимке Проскурякова держит на руках маленькую Веронику, которая кажется сонной. От такого теплого фото подписчики Николаева пришли в восторг и присоединились к поздравлениям.