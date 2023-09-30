С мачехой лучше: дочь неспроста сбежала от Арнтгольц

Поклонники российской актрисы Татьяны Арнтгольц недавно разузнали, что ее 13-летняя дочь сбежала из дома к отцу Ивану Жидкову. Да и сам актер не стесняется комментировать ситуацию. В программе «Жизнь и судьба» он рассказал, что все дело в переходном возрасте девочки.

Помимо дочери Марии у Жидкова есть сын от союза с Лилией Соловьевой. Если мальчик бывает в гостях у звездного папы время от времени, то дочь-подросток с недавних пор переехала к нему вместе с вещами.

Как рассказал сам артист, детям в подростковом возрасте очень удобно менять локацию: сначала пожить у мамы, затем погостить у папы. Актер признался, что не видит в этом ничего плохого. К тому же он имеет хорошие отношения с матерью Марии.

Со своей новой возлюбленной Иван познакомился в маникюрном салоне в Ростове. Артист отметил, что влюбился в девушку с первого взгляда. Несмотря на то, что Маша младшего его практически в два раза, это не помешало ей принять приглашение актера и переехать в Москву. Сейчас она строит актерскую карьеру в столице.