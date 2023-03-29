С лощеной красоткой ничего общего: какой была Марина Зудина до Табакова (фото)

Марина Зудина известна не только как актриса, но и как супруга Олега Табакова. Их роман начался в середине 80-х, когда будущей артистке было всего 20 лет. Никого из них не смутило, что актер на тот момент состоял в браке.

Зудина училась под началом Табакова в течение пяти лет. За этот период Марине удалось сняться в семи картинах и получить две главные роли. Кинодебютом Зудиной стал фильм «Еще люблю, еще надеюсь». Вскоре Марина снялась в культовой мелодраме «Валентин и Валентина», которая прославила актрису на всю страну.

В этот период будущая жена Табакова совсем не походила на ту лощеную гламурную красавицу, которой она стала впоследствии. Зудина была симпатичной девушкой, но выглядела намного проще и скромнее, чем после брака с именитым актером. В ее случае замужество пошло Марине только на пользу.

Зудина стала официальной женой Табакова лишь в середине 90-х, через десять лет после начала отношений. В их браке родились двое детей. Их сын Павел пошел по стопам родителей и активно снимается в кино и играет в спектаклях.