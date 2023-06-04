С лица воды не пить: вот с кем обрел свое счастье красавчик из «Бедной Насти»

Известный артист славится не только своими ролями, но и личной жизнью. Красавчика всегда окружали женщины — от поклонниц до коллег по цеху. И, надо сказать, он совсем не гнушался их вниманием. Только известных общественности романов у Дмитрия было не счесть, а уж сколько мимолетных интрижек, о которых никто не знает, — остается лишь догадываться.

Кроме того, Исаев успел уже трижды жениться. Впервые актер отправился в ЗАГС с однокурсницей Асей Шибаевой. Притом связал себя узами брака он не по своей воле, а из-за беременности девушки. Она родила ему двух дочек-близняшек. Однако долго семейное счастье не продержалось. Дмитрий тяготился новой ролью и через несколько лет пара рассталась, несмотря на все попытки сохранить брак.

Вторая жена, яркая и эффектная балерина Инна Гинкевич, также в итоге не сделала актера счастливым. В отношениях полыхали поистине итальянские страсти. Любовь, ревность, скандалы и остальные составляющие были постоянными спутниками в браке с Гинкевич. В итоге Дмитрий от всего этого устал. И брак распался.

За третьей женой звезде далеко ходить не пришлось. На этот раз в спутницы жизни он выбрал подругу своей второй жены, тоже балерину, Оксану Рожок. Видимо, Исаев настолько устал от предыдущих отношений, что главным критерием выбора была далеко не внешность. Ведь красивой девушку нельзя назвать даже с натяжкой. Судя по всему, в этот раз Дмитрий выбирал исключительно по характеру.