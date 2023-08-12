Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи С лица воды не пить: как выглядит брошенная дочь Виторгана, которой уже 57 лет

С лица воды не пить: как выглядит брошенная дочь Виторгана, которой уже 57 лет

12 августа 2023 11:15
С лица воды не пить: как выглядит брошенная дочь Виторгана, которой уже 57 лет

Долгие годы наследница знаменитости пыталась восстановить отношения с отцом.

Отношения Эммануила Виторгана и Тамары Румянцевой начались еще в студенческие годы. В то время они играли в одном театре, и симпатия быстро переросла в брак, а после родилась их дочь Ксения. Но союзу артистов не суждено было продолжаться всю жизнь, а после расставания Виторган так и не смог наладить общение с наследницей.

Лишь однажды, после смерти второй супруги артиста Аллы Балтер, семья пыталась воссоединиться. Но из-за недопонимания, которое возникло в студии ток-шоу, Виторган и его родные окончательно отвернулись от Ксении и разорвали все контакты.

Большую часть жизнь Ксения провела на Валааме, а не так давно переехала со своей семьей в карельский город Сортавала. Там она работает в кукольной студии и воспитывает своих внуков, Марка и Алису.

Как отмечают пользователи Сети, 57-летняя Ксения едва похожа на своего знаменитого отца. Во внешности родственников совершенно нет общих черт, а из-за лишнего веса Ксения выглядит значительно старше своих лет.

С лица воды не пить: как выглядит брошенная дочь Виторгана, которой уже 57 лет
Фото: Legion-Media, кадр из шоу «Пусть говорят»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше