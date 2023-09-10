С легендой ничего общего: как выглядит родная сестра Магомаева (фото)

Муслим Магомаев рос в большой семье. Будущий певец был старшим ребенком в семье, вместе с родными воспитывал младшее поколение — сестру Татьяну и брата Юрия. И всю жизнь Магомаев поддерживал теплые отношения с родными, не забывая о них даже на пике славы.

Татьяна ведет закрытый образ жизни. И, как женщина неоднократно признавалась, она старается хранить память о знаменитом брате. Например, сестра артиста все еще носит браслет, который годы назад Магомаев подарил ей на день рождения.

При этом родственница знаменитости совершенно не похожа на своего брата. На архивных фотографиях, где они позируют вместе, Татьяна и Муслим совершенно ее похожи друг на друга и не выглядят даже как дальние родственники. Подобное различие шокирует поклонников артиста. Многие признавались, что не догадывались о сестре музыканта. И никогда бы не смогли определить их родство.