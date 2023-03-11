С красоткой ничего общего: фото Марии Горбань до пластики потрясло народ

Мария Горбань давно блистает на больших экранах. Первую роль артистка сыграла в далеком 1999 году, засветившись в сериале «Простые истины». С тех пор она сильно изменилась, и без вмешательства пластических хирургов тут не обошлось.

В отличие от многих коллег, знаменитость не считает нужным скрывать, что ложилась под нож. Поклонники отмечают, что благодаря умелым рукам специалистов Горбань обзавелась точеными скулами и более пухлыми губами. Сегодня, вне всяких сомнений, ее можно назвать одной из самых привлекательных актрис российского кино.

Между тем в юности звезда выглядела иначе. В этом можно убедиться, глядя на архивные снимки Марии, на которых узнать ее не так-то просто. На старых фото юная девчушка не имеет ничего общего с эффектной красоткой, способной покорить любого мужчину. Хейтеры же сходятся во мнении, что из-за многочисленных манипуляций со своей внешностью 36-летняя Горбань выглядит гораздо старше своего возраста.