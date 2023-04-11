С красоткой-матерью ничего общего: вот как выглядит мачеха Филиппа Киркорова (фото)

Филипп Киркоров часто вспоминает свою любимую маму. Виктория Марковна скончалась, когда артисту было 27 лет. Через три года после трагедии отец музыканта женился на другой.

Избранницей Бедроса Киркорова стала Людмила Смирнова, с которой он познакомился во время гастролей. Супруги прожили вместе 26 лет. Поп-король отечественной эстрады принял свою мачеху, однако поклонники отмечают, что та и в подметки не годится его ныне покойной матери.

Исполнитель периодически делится архивными кадрами с родительницей, на которых видно, какой яркой и красивой женщиной она была. Брюнетка с бездонными черными глазами, смотрящая с этих фотографий, никого не оставит равнодушным. Любопытно, что у Людмилы Смирновой совсем другой типаж внешности — блондинка с голубыми глазами.

К слову, в СМИ горячо обсуждается новость о том, что 90-летний отец Киркорова решил развестись со второй женой. Причиной стало то, что у артиста появилась новая возлюбленная.